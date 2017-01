Bejaarde vrouw (83) uit Maastricht door misdrijf omgebracht

TGO

Het Openbaar Ministerie en de politie zijn een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart nadat agenten donderdag de bejaarde bewoonster aan de Sluizerbank onder verdachte omstandigheden dood in haar woning aantroffen. Het onderzoek is nog in volle gang.

Onderzoek

Uit eerste onderzoek van de politie blijkt dat de 83-jarige bewoonster door een misdrijf om het leven is gekomen. Een Team Grootschalig Onderzoek (TGO) van de politie met 25 rechercheurs is daarom ingezet in deze zaak.

In de eerste dagen van het onderzoek zijn veel medewerkers nodig om zo snel mogelijk alle informatie te verzamelen. Het is nog onduidelijk wat het motief of achtergronden zijn voor het misdrijf, nader onderzoek moet daarover meer duidelijkheid geven.

Sectie op lichaam

Agenten zijn donderdag aan de slag gegaan met een buurtonderzoek. Medewerkers van de Forensische Opsporing zijn nog altijd bezig met het technisch onderzoek in en rondom de woning. De verwachting is dat dit onderzoek mogelijk tot zaterdag zal gaan duren. Op het lichaam zal sectie worden verricht.

Getuigenoproep

De politie wil graag in contact komen met getuigen die iets gezien of gehoord hebben dat mogelijk met deze zaak in relatie gebracht kan worden. Zij kunnen met het rechercheteam contact opnemen via 0900 – 88 44 of gebruikmaken van het onderstaande online tipformulier. Heeft u informatie maar wenst u anoniem te blijven, bel dan via 0800-7000.