Ester Naomi Perquin volgt Anne Vegter op als Dichter des Vaderlands

Ambassadeur van de poëzie

Perquin heeft een grote kennis van het literaire veld, die haar bij uitstek geschikt maakt als ambassadeur van de poëzie in Nederland. Zo was zij stadsdichter te Rotterdam en redacteur van het literair tijdschrift Tirade, ze stelde de Poëziekalender van Uitgeverij Van Oorschot samen en is redacteur en medepresentator van De Nacht van de Poëzie.

Columns

Ze schreef columns voor De Groene Amsterdammer en NRC en is de vrijdagpresentator van het VPRO-programma Nooit meer slapen op Radio 1. Het engagement van de nieuwe Dichter des Vaderlands beperkt zich echter niet tot de poëzie of de literatuur: zo schreef zij bijvoorbeeld twee jaar geleden de uitgangspuntennota voor het Rotterdamse cultuurbeleid.

Ze excelleert evenzeer in ogenschijnlijk lichte observaties als in verhalende poëzie, zoals ze met haar bundel Celinspecties laat zien. De gedichten daarin zijn haar portretten van de gedetineerden met wie ze als gevangenisbewaarder jarenlang werkte.

Commissie

Een veelzijdige commissie, bestaande uit Abdelkader Benali, Kees van Kooten, Janita Monna, Mirjam van Hengel, Jeroen van Kan en Arjen Fortuin, heeft zich in oktober van het afgelopen jaar op initiatief van NRC en Poetry International gebogen over de vraag wie een geschikte opvolger van Anne Vegter zou kunnen zijn.

Geen sinecure, gezien de indrukwekkende wijze waarop Vegter deze functie de afgelopen jaren gestalte gaf. Er werd gezocht naar een dichter die zowel in het poëziecircuit als daarbuiten wordt erkend, die in staat is een breed publiek enthousiast te maken voor poëzie, die communicatief en gedreven is, initiatieven neemt, iemand die makkelijk omgaat met de media en zich thuis voelt op een podium.

Ceremonie in Kunsthal Rotterdam

Op zondag 29 januari zal in de Kunsthal te Rotterdam een ceremonieel programma plaatsvinden waarin dank wordt betuigd aan Anne Vegter. Haar ambtsperiode zal deze avond feestelijk worden afgesloten en de nieuwe Dichter des Vaderlands, Ester Naomi Perquin, wordt verwelkomd.