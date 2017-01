Verwarde vader en dochtertje na grote zoektocht weer terecht

De politie in Helmond kreeg rond 20.45 uur de melding dat een man er in verwarde toestand vandoor was gegaan met zijn 10-jarige dochtertje. Er waren serieuze aanwijzingen dat hij zichzelf en zijn dochter iets zou aandoen.

Grote politie-inzet

Gezien de aard van de melding werd er door de politie groot op ingezet, waarbij al snel de hulp van het publiek werd ingeschakeld. Er werd onder meer een oproep gedaan via social media en Burgernet om de twee zo snel mogelijk te vinden.

Telefonisch contact gelegd

Rond 23.30 uur lukte het specialisten van de politie om telefonisch contact met de vader te krijgen. Die reed op dat moment op de A50 bij Ravenstein. Het lukte de politie om hem zover te krijgen om weer naar Helmond te rijden. De auto werd intussen op afstand gevolgd door een politiehelikopter, terwijl agenten ook op straat de auto goed in de gaten hielden.

Man meldt zich op bureau

Uiteindelijk werd met hem afgesproken dat hij zijn dochter zou afzetten bij een bekende in Helmond en dat hij zich daarna direct zou melden op het bureau in Helmond. Nadat zijn dochter in veiligheid was gebracht meldde de man zich rond 1.15 uur op het bureau, waar hij werd aangehouden. Hij zit nog altijd vast en wordt verhoord. Voor zijn dochter wordt hulpverlening ingeschakeld.

Veel reacties

De oproep van de politie leidde tot een stroom aan reacties. Alleen al een bericht op de Facebook-pagina van de politie Helmond bereikte in korte tijd zo’n 100.000 mensen en de politie werd meerdere keren op 112 gebeld met tips en informatie. De politie dankt iedereen voor het meedenken.