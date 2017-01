Schip stuurloos na rook in machinekamer

Op de Nieuwe Waterweg ter hoogte van de Westhavenkade Vlaardingen is vrijdagmiddag het schip Hydrovac 4 in problemen gekomen door rook in de machinekamer.

Stuurloos

Het schip werd hierdoor stuurloos en het was onbekend waar de rook vandaan kwam. Een boot van de RPA havendienst heeft de boot naar de steiger geduwd waarna de gealarmeerde brandweer een onderzoek kon instellen.

De oorzaak van de problemen was kortsluiting, ontstaan in de machinekamer. Nadat de brandweer alles had gecontroleerd nam de zeehavenpolitie de verdere afhandeling over.