Opnieuw 13 jaar celstraf geëist voor doden Nikki Lawalata

Vrijdag heeft de advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie (OM) in Leeuwarden in hoger beroep opnieuw dertien jaar cel geëist tegen een inmiddels 42-jarige vrouw wegens doodslag op en het wegmaken van het lichaam van Nikki Lawalata in september 2013. 'Deze eis is gelijk aan die van de officier van justitie en het vonnis van de rechtbank', zo meldt het OM vrijdag.

Lichaam gewurgd in greppel gevonden

Op 1 september 2013 werd Nikki Lawalata als vermist opgegeven. Enkele dagen later, op 4 september 2013, werd haar levenloze lichaam gevonden in een greppel aan de rand van het bos aan de Torenvalkweg in Lelystad. Ze had hoofdverwondingen opgelopen en was gewurgd.

Lang is de mogelijkheid open gehouden dat het feit door twee verdachten zou zijn gepleegd: de vriend van het slachtoffer, een man uit Almere en zijn ex-vriendin, de verdachte die in hoger beroep terecht staat. De verdachten wijzen in hun verklaringen naar elkaar. Het OM is na nauwkeurig en gedegen recherchewerk van de politie tot de onomstotelijke conclusie gekomen dat alleen de vrouw verantwoordelijk is te houden voor de dood van Nikki.

Alternatieve scenario

“In alle denkbare varianten is het alternatieve scenario van de verdachte dat niet zij maar de vriend van Nikki verantwoordelijk is voor haar dood, op geen enkele wijze aannemelijk geworden. De conclusie die uit het bewijs kan en moet worden getrokken is dat alleen verdachte Nikki om het leven heeft gebracht.”

'Verstrikt in eigen leugens'

De verdachte heeft voornamelijk wisselende verklaringen afgelegd, ook in hoger beroep. De advocaat-generaal: “Het OM is van oordeel dat verdachte zodanig in haar leugens verstrikt is geraakt dat ze zelf niet meer weet wat de waarheid is of niet meer weet wat ze eerder heeft verklaard.”

DNA-sporen

Voor het bewijs in de zaak baseert de advocaat-generaal zich op getuigenverhoren, camerabeelden en onderzoek aan telefoons. Daar komt bij dat er meerdere DNA-sporen zijn gevonden. DNA-sporen van de verdachte op het lichaam van het slachtoffer, DNA-sporen van het slachtoffer in de auto van verdachte. Daarnaast heeft de verdachte de auto van het slachtoffer verplaatst en zijn er sporen van verdachte gevonden in de badkamer waar de doodslag zou hebben plaatsgevonden.

Een lange celstraf is op zijn plaats, zo betoogde de advocaat-generaal. “De respectloosheid en onmenselijkheid van het achterlaten van het lichaam in een greppel rekent het OM de verdachte zwaar aan. De nabestaanden is onnoemelijk veel leed aangedaan en zij zullen moeten leren leven met dit gemis".

"Onbevredigend is het dat er niet veel bekend is wat er met Nikki is gebeurd: het waarom en het hoe. De verdachte heeft steeds tegenstrijdige verklaringen gegeven en heeft niet willen meewerken aan een persoonlijkheidsonderzoek. Door deze proceshouding is de nabestaanden extra leed toegevoegd”, aldus de advocaat-generaal. De uitspraak is naar verwachting over twee weken.