Rotterdammer (23) moet 'Live Bioscoop' op Facebook verwijderen

BREIN betekende vrijdag een ex parte rechterlijk verbod tegen de pagina van de man. Verder moet er op de Facebookpagina een bericht worden geplaatst waarom deze gesloten is. Ook komen eventuele verdere inkomsten toe aan BREIN.

Slogan

De anonieme beheerder wierf gebruikers met de slogan "Kijk naar de beste films op Live Bioscoop direct in HD met ondertiteling gratis". Zelf probeerde de man wel geld te verdienen met zijn illegale activiteiten door middel van de verkoop van advertentieruimte op zijn pagina en de oproep geld te doneren. Zo kon BREIN ook zijn identiteit vaststellen.

Meer dan 26.000 gebruikers

De populariteit van de site steeg de afgelopen tijd tot boven de 26.000. Gebruikers konden de pagina volgen en herinneringen ontvangen voor de vertoningen. Ook konden zij stemmen op verschillende films en de streams op hun eigen pagina delen.

Dwangsom

Op negeren van het verbod staat een dwangsom van 2000 euro per dag tot een maximum van 50.000 euro. 'Dit is gewoon diefstal van inkomsten van bioscopen en rechthebbenden', zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'Daar moest zo snel mogelijk een eind aan komen. Daarom hebben wij ook gekozen voor een ex parte rechterlijk verbod met dwangsom in plaats van eerst zelf te sommeren.'