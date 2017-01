Wiebes 'borgt' continuïteit belastingdienst ondanks rapport Commissie

Onderzoek

Het kabinet heeft in oktober de heren Hans Borstlap en Tjibbe Joustra gevraagd onderzoek te doen naar de besluitvormingsprocessen binnen de Belastingdienst en aanbevelingen te doen voor verbetering.

'Verbetering besluitvormingscultuur noodzakelijk'

De Commissie concludeert dat de ingezette richting van de veranderingen bij de Belastingdienst van onverminderd belang is, maar dat verbetering van de besluitvormingscultuur noodzakelijk is. Het ministerie van Financiën omarmt alle aanbevelingen van de Commissie.

'Continuïteit geborgd'

Op de vraag of de continuïteit van het werk van de Belastingdienst door de ontwikkelingen in gevaar komt, geeft de staatssecretaris aan dat deze geborgd is. Met inzet van de juiste maatregelen kan de Belastingdienst haar belangrijke taken ook in de komende jaren goed blijven uitvoeren en tegelijkertijd inzetten op de vernieuwing.