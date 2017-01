Arrestaties voor handel in op Ameland aangespoelde cocaïne

De afgelopen dagen heeft de politie op Ameland vijf verdachten aangehouden in verband met de handel in cocaïne. Dit heef de politie vrijdag bekengemaakt.

Aangespoelde zakjes cocaïne

Rond 13 januari spoelden er meerdere pakketjes aan met deze harddrug. De politie op Ameland heeft mensen opgeroepen om aangespoelde pakketjes in te leveren op het politiebureau. In totaal zijn er bij de politie meerdere aangespoelde pakketjes gebracht, in totaal ongeveer drie kilo zuivere cocaïne.

Verhandelen

Intussen kreeg de politie informatie dat een 26-jarige eilandbewoner een aangespoeld pakketje aan het verhandelen was. Hij zou dit samen doen met een 43-jarige man die ook op het eiland woont. Direct is een onderzoek gestart.

Beide mannen zijn aangehouden.

Verder zijn er nog drie verdachten op Ameland aangehouden vanwege hun mogelijke betrokkenheid bij deze handel. Dat gaat om vrouwen van 30 en 22 jaar en een 16-jarige jongen. Alle verdachten van Ameland zijn na verhoor in vrijheid gesteld.

Maastricht

Het onderzoek liep vervolgens naar Maastricht. Daar werden een 41-jarige man en een 28-jarige vrouw uit deze plaats aangehouden. Bij een doorzoeking in een woning elders in Maastricht werd ruim een kilo cocaïne aangetroffen en in beslag genomen. Vermoedelijk is dit de coke die is aangespoeld op Ameland.

De twee verdachten uit Maastricht zitten nog vast. De politie van Noord Nederland werkt in dit onderzoek nauw samen met de collega’s uit Limburg. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.