Woningen in Echt ontruimd na vondst springstof en vuurwapens

Voorzorg

Naast de aangetroffen springstof vond de politie ook meerdere vuurwapens en verdovende middelen in de woning. 'Uit voorzorg en met het oog op de veiligheid, werden de bewoners van 16 woningen in de directe omgeving gevraagd hun huis te verlaten', aldus de politie. De betreffende bewoners werden opgevangen door familie, vrienden of in het gemeentehuis van Echt.

EOD

Tijdens de zoeking werden vermoedelijke explosieven aangetroffen. Medewerkers van de EOD werden ingeschakeld om te onderzoeken of er inderdaad sprake was van explosieven. Uit onderzoek is gebleken dat het gaat om springstof. Dit is net als de aangetroffen vuurwapens, munitie en de verdovende middelen in beslag genomen. In de woning was op het moment van de zoeking niemand aanwezig.

Buurtbewoners terug naar huis

Het onderzoek in de woning is gedurende de avond voortgezet. Rond 21.45 uur werd het onderzoek in de woning afgerond. De buurtbewoners konden vanaf 22.00 uur terug naar hun eigen woning. De politie zet het onderzoek voort.