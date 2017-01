Vernieuwde Thialf geopend door koning Willem-Alexander

Koning Willem-Alexander heeft vrijdag in Heerenveen het vernieuwde Thialf geopend. De koning verrichte de officiële opening door het geven van een startschot voor een shorttrackrace en een langebaanwedstrijd.

Show en rondleiding

Voorafgaand aan de openingshandeling werd een show opgevoerd waarbij de geschiedenis van Thialf centraal stond. Aansluitend aan de openingshandeling kreeg de koning een rondleiding door het vernieuwde Thialf, waarbij onder andere de atletenruimte en de technische ruimtes worden bezocht. Het bezoek werd afgesloten met een ontmoeting met sporters, medewerkers van Thialf en genodigden.

Prinses Christina

Thialf werd in 1967 officieel geopend door Prinses Christina. Sinds die opening is het stadion meerdere keren verbouwd, waaronder de overkapping van de ijsbaan in 1986. Met de meest recente verbouwing wil Thialf zich richten op een klimaat waarin topsporters optimaal kunnen presteren.