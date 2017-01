Financiële bijdrage kabinet voor Nationale Holocaust Museum en Namenmonument

'Daarom steunt staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) twee initiatieven die het herdenken van en de herinnering aan de Holocaust en haar slachtoffers invulling geven: het Nationale Holocaust Museum en het Namenmonument in Amsterdam', zo heeft het ministerie van VWS vrijdag bekendgemaakt..

Het kabinet draagt 5,6 miljoen euro bij aan het Nationale Holocaust Museum en 2,3 miljoen euro aan de Namenwand. Van Rijn: '102.000 keer moord op Nederlandse Joden, Roma, Sinti… dat is eigenlijk niet te bevatten. Het blijft daarom tot in de lengte der dagen onze plicht om te herinneren en te herdenken. Ik verwelkom deze nieuwe plaatsen van herdenking en bezinning en steun deze initiatieven van harte. We blijven de levens van alle slachtoffers eren. We blijven hun namen noemen.'

Reactie Nederlands Auschwitz Comité en Joods Cultureel Kwartier

Jacques Grishaver: 'Het Nederlands Auschwitz Comité is blij met de bijdrage van de Nederlandse staat aan het Nationaal Holocaust Namenmonument. De realisatie ervan is hiermee een zeer grote stap dichterbij gekomen.'

Emile Schrijver: 'Het Joods Cultureel Kwartier is bijzonder blij met de voorgenomen overheidssteun voor het Nationaal Holocaust Museum. Wij zien die als een onmisbare steun in de rug voor ons initiatief. Het is vooral een fantastisch uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van het museum en de start van onze nationale en internationale wervingscampagne.'

Nationale Holocaust Museum

Het Holocaust Museum is gevestigd in de voormalige Hervormde Kweekschool in Amsterdam. Het is het gebouw vanwaar 600 joodse kinderen gered zijn, die in de naastgelegen crèche gevangen werden gehouden. De Hollandsche Schouwburg - de eigenlijkeUmschlagplatz aan de overkant van de straat - was namelijk overvol.

Tegenwoordig wordt in de Hollandsche Schouwburg de deportatie van tienduizenden joden naar vernietigingskampen als Auschwitz en Sobibor herdacht, terwijl de Kweekschool de hoop weerspiegelt die uitgaat van de redding van deze kinderen.

Namenmonument

Het Namenmonument, een gedenkplaats waarop de namen van ruim 102.000 Nederlandse slachtoffers staan gegrift, is een initiatief van het Nederlands Auschwitz Comité. Het monument komt in het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam, in de nabijheid van de Hollandsche Schouwburg en het Nationaal Holocaust Museum.

Het ontwerp van Daniel Libeskind voorziet in muren van baksteen, met elk aanraakbaar de naam van een slachtoffer. Het monument fungeert ook als blijvende waarschuwing voor de verschrikkingen van extreme ideologieën en racisme.