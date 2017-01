Professionele hennepkwekerij met 2000 planten in loods aangetroffen

In Schiedam zijn agenten vrijdagavond op een professionele, in werking zijnde hennepkwekerij met 2000 planten gestuit. 'Er is niemand aangehouden', zo meldt de politie zaterdag.

Informatie

'De agenten hadden informatie dat in een pand aan de Calandstraat mogelijk een

hennepkwekerij aanwezig zou zijn', aldus de politie. Vrijdagavond gingen ze op onderzoek uit en troffen ze in een verborgen ruimte van een loods een flinke kwekerij aan. In totaal stonden er zo'n 2000 planten.

Sporen veiliggesteld

Op het moment van de vondst was niemand in de loods aanwezig. Er is dan ook niemand aangehouden. Wel zijn diverse sporen veilig gesteld en is er een nader onderzoek ingesteld. De kwekerij wordt door een gespecialiseerd bedrijf ontmanteld.