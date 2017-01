Container met 60 kilo cocaïne onderschept en vijf aanhoudingen

'Gecontroleerde aflevering'

Na onderzoek werd duidelijk dat donderdag 26 januari een partij cocaïne in een container in de haven van Rotterdam zou aankomen. Dit bleek inderdaad het geval. De politie en het OM besloten tot een zogenaamde ‘gecontroleerde aflevering’ en volgden de container vandaag naar een loods in De Lier. Daar werden vier mannen aangehouden.

Arrestatieteam

Kort daarna werd ook in Schiedam door een Arrestatie Team een man aangehouden die in verband kan worden gebracht met deze zaak. Bij hem werd thuis een vuurwapen aangetroffen.

De politie is op dit moment bezig met huiszoekingen in woningen en bedrijven in Schiedam, Vlaardingen, Rotterdam, De Lier en Amsterdam. De verdachten zijn mannen in de leeftijd van 22-, 33-, 36- en 46 jaar oud uit resp. Schiedam, Vlaardingen en Colombia. De mannen zijn ingesloten en het vuurwapen en de cocaïne zijn in beslag genomen.