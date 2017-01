Personeel Van der Valk zet overlast gevende gasten het hotel uit

Het hotel had een grote groep mensen te logeren die zich niet aan de huisregels hielden. Na enkele malen gewaarschuwd te hebben heeft het personeel besloten de groep het hotel uit te zetten.

Een aanhouding

De groep had zich verspreid over ongeveer 25 kamers en deze moesten allemaal leeg. 'Met enkele tientallen collega's, waaronder de Koninklijke Marechaussee (KMAR), landelijke eenheid, twee hondengeleiders en een eenheid Basispolitiezorg (BPZ) hebben we de kamers leeg gehaald, het hotel nagelopen om een kat en muis spelletje te voorkomen en de groep van het terrein verwijderd. Een persoon mag nu verder slapen in ons hotel', aldus de politie.

De gehele actie heeft al met al een paar uur in beslag genomen maar daarna keerde de rust in het hotel weer terug.