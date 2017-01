D66 wil bij volgende kabinetsperiode 'werkbonus' van 500,- euro voor alle werkenden

Het gaat om een verlaging van in totaal 10 miljard euro van de belasting op arbeid. Pechtold vindt dat de trend van de kabinetten-Rutte om de belastingen te verhogen gekeerd moet worden, zodat werken meer gaat lonen en de economie structureel sterker wordt.

Werkbonus

D66 wil een werkbonus van 500 euro voor alle werkenden invoeren. Hiervan profiteren vooral mensen met lage en middeninkomens. Het belangrijkste effect is dat werken meer gaat lonen, zeker ook voor mensen die van een uitkering naar een baan gaan. Op dit moment is het zo dat in sommige gezinnen de tweede ouder 65% van zijn inkomen aan belasting betaalt als hij of zij gaat werken.

Pechtold: 'Het is gewoon niet uit te leggen dat je zo weinig over houdt als beide ouders werken in een gezin. Het zijn juist de werkenden die de afgelopen jaren de zwaarste klappen van de crisis op moesten vangen'.

'Ik weet dat sommige partijen daar anders over denken, maar we moeten wat mij betreft zo veel mogelijk stimuleren dat vrouwen hun economische achterstand inlopen. Werken is meer dan koopkracht alleen, maar het moet natuurlijk wel lonen om te werken.' Ook wil D66 de tweede en derde belastingschijf verlagen', aldus Pechtold.

ZZP’ers ontzien

Veel partijen willen het verschil tussen ZZP’ers en andere werkenden verkleinen door de belastingen voor ZZP’ers te verhogen. Ook het kabinet heeft dit voorgesteld, maar dat wist D66 te voorkomen. Pechtold: 'Iedereen wil de verschillen tussen ZZP’ers en andere werkenden verkleinen, maar dat wil ik niet doen door ZZP’ers extra te belasten. Dat doen we door werkenden een vergelijkbaar belastingvoordeel te geven, zo wordt het verschil ook kleiner. Dat lijkt me voor alle werkenden een betere oplossing.'

Vervuiler betaalt

Een deel van de lastenverlichting op arbeid en inkomen wordt betaald door de belasting op het vervuilen van het milieu te verhogen. In Nederland wordt nog veel te weinig werk gemaakt van schone energie, vindt Pechtold: 'We kunnen blijven hopen op een beter klimaat, maar ik vind het beter om nu in actie te komen. Nederland doet nu veel te weinig. En mist daardoor ook de kans om voorop te lopen als innovatieve, duurzame economie. Wie het milieu vervuilt gaat meer betalen en we sluiten de kolencentrales.'