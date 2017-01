Verkeersongeval met stremming N65 bij Helvoirt

Zaterdag heeft in het Brabantse Helvoirt een verkeersongeval plaatsgevonden tussen twee voertuigen op de kruising van de N65 met de Torenstraat in Helvoirt.

Verkeerschaos

Ter hoogte van de Torenstraat botste twee personenauto’s op elkaar nadat vermoedelijk één van de bestuurders door rood reed. Na het ongeval werd één rijstrook van de N65 in de rijrichting naar Tilburg en de afslag naar Helvoirt afgesloten waardoor een verkeerschaos ontstond.

ANWB-paal

Een van de voertuigen kwam tegen een ANWB-paal tot stilstand. Brandweer, politie en twee ambulances kwamen ter plaatsen. Een in allerijl gealarmeerde traumahelikopter was niet meer nodig.

Rijstrook afgesloten

Rijkswaterstaat sloot een rijstrook en de afrit naar Helvoirt in de rijrichting naar Tilburg af. Over de oorzaak en de eventuele opgelopen verwondingen is nog niets bekend.