Met 18.000 volt geëlektrocuteerde CERN-marter te zien in Rotterdam

Een van de twee steenmarters die vorig jaar de oorzaak waren dat de deeltjesversneller van CERN door een stroomstoring werd stilgelegd is vanaf nu te zien in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Dit heeft het museum zaterdag bekendgemaakt.

Geëlektrocuteerd

Het geëlektrocuteerde steenmarter-vrouwtje is toegevoegd aan de tentoonstelling 'Dode dieren met een verhaal'. Het diertje legde in november 2016 de 27 km lange deeltjesversneller van CERN stil.

De marter heeft een ereplaats in de expositie naast illustere voorgangers zoals de Dominomus, de McFlurry-egel, de (misschien wel) Laatste Schaamluis en de Traumameeuw. Het ensemble, samengebracht in 'Dode dieren met een verhaal', laat zien hoe en waar mens en dier met elkaar in botsing komen en wat de dramatische gevolgen kunnen zijn.

De CERN-marter is het tweede dode-dier-met-een-verhaal van buiten onze landsgrenzen. De eerste was de Frühstücksvleermuis - een dwergvleermuis die in 2012 in Duitsland voor ophef zorgde door in een pak muesli aan zijn eind te komen.

CERN-marter

Op de Frans-Zwitserse grens nabij Genève, in een ringvormige tunnel met een omtrek van 27 kilometer, bevindt zich de Large Hadron Collider (LHC). Het Europese onderzoeksinstituut CERN doet daar natuurkundig onderzoek naar elementaire deeltjes die bij bijna de lichtsnelheid met elkaar in botsing gebracht worden.

Deze grootste machine ter wereld komt soms in botsing met meer alledaagse natuurkrachten: de lokale dierenwereld. Eind april 2016 zorgde een steenmarter (Martes foina) voor kortsluiting in een bovengronds hoogspanningsstation waardoor de deeltjesversneller een week stil kwam te liggen.

Eerste marter

Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam spande zich in om dit geëlektrocuteerde roofdiertje te bewaren ten behoeve van het Europees natuurhistorisch erfgoed en de tentoonstelling 'Dode dieren met een verhaal'. Helaas had de CERN-brandweer het kadaver al volgens voorschrift laten vernietigen.

Toen op 20 november 2016 om 22.42 uur een tweede steenmarter over het hek van een CERN-verdeelstation klom en een isolator van het ALICE-experiment saboteerde, lag de deeltjesversneller weer plat. De marter overleefde de stroomstoot van 18.000 volt evenmin. Na een dag kon de deeltjesversneller weer opgestart worden. Deze keer wist het museum de dode CERN-marter wel te bemachtigen.

Verkoolde voetzolen

Sectie in het museum wees uit dat het een jong vrouwtje is met een lege maag. De steekvlam en hitte die bij de stroomstoot vrijkwamen, hadden de pels geschroeid, de snorharen verbrand, de nagels vervormd en de voetzolen verkoold.