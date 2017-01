Lidl haalt roomkaas terug vanwege aangetroffen Listeriabacterie

Op hun website laat supermarktketen Lidl weten dat de firma Smaak & Co een terugroepactie uitvoert voor diverse varianten 'verse roomkaas' 175 gram van het merk "Baresa' , die zijn verkocht in de filialen van Lidl.

De firma Smaak & Co voert een terugroepactie uit voor de volgende verse roomkaas producten.

Verse roomkaas Tomaat/Basilicum 175 gram

Verse roomkaas Ananas/Perzik 175 gram

Verse roomkaas Bieslook 175 gram

Dit geldt voor alle houdbaarheidsdata.

Uit een periodieke kwaliteitscontrole is gebleken dat bij de variant verse roomkaas Tomaat/Basilicum 175 gramde bacterie Listeria monocytogenes is aangetoond. Deze bacterie kan ernstige gezondheidsrisico’s vormen voor mensen met een lage weerstand, zoals zieken, zwangere vrouwen, jonge kinderen en ouderen.

Uit voorzorg voert Lidlj een terugroepactie uit voor alle varianten. Klanten worden dringend verzocht het product niet te consumeren en deze terug te brengen naar de winkel. Vanzelfsprekend krijgen klanten het aankoopbedrag terug.

De producent Smaak & Co en Lidl Nederland GmbH bieden excuses aan voor het ongemak.

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met Lidl Nederland GmbH via e-mailadres contact@lidl.nl of via telefoonnummer 020-7095039.