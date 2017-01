Uitslaande brand in kelderbox van flatgebouw Maassluis

De brandweer is zaterdagavond met spoed uitgereden naar de Sparrendal in Maassluis voor een gebouwbrand.

De brand woedde in een kelderbox van een flatgebouw en was korte tijd uitslaand. De brandweer schaalde vrij snel op naar middelbrand. Bewoners van bovenliggende woningen moesten hun huis uit voorzorg verlaten. De brand was vrij snel onder controle. Enkele woningen zijn gecontroleerd op aanwezigheid van koolmonoxide. Twee bewoners hebben teveel rook binnen gekregen en zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Salvage zal de verdere schadeafhandeling regelen. Team brandonderzoek is ter plaatse gevraagd om de oorzaak van de brand te achterhalen.