Drie personen gewond na steekincident Den Haag

Bij de politie kwam omstreeks 02.15 uur de melding binnen dat er een vechtpartij gaande was bij een woning in de Boerhaavestraat in Den Haag.

Meerdere personen waren daar met elkaar slaags geraakt. Drie personen liepen hierbij steekwonden op. Vermoedelijk was er in een woning een feest aan de gang en liep het uit de hand toen ongenode gasten zich bij het feest meldden. Twee mannen van 29 en 36 jaar uit Den Haag en een 26-jarige man zonder vaste woonplaats werden overgebracht naar het ziekenhuis. Twee van hen konden na behandeling het ziekenhuis verlaten, één wordt nog aan zijn verwondingen behandeld. De politie is een onderzoek gestart.

Oproep getuigen

De politie is op zoek naar getuigen die rond 02.15 uur iets gezien hebben van de ruzie en/of de steekincidenten in de Boerhaavestraat en die nog niet met de politie hebben gesproken. de politie vraagt hen contact op te nemen met de recherche in Den Haag.