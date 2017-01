Nationale Holocaust Herdenking in Wertheimpark Amsterdam

In Amsterdam in het Wertheimpark werd zondagochtend de jaarlijkse Nationale Holocaust Herdenking gehouden.

Met kransleggingen en toespraken wordt stilgestaan bij de slachtoffers van de Holocaust. De herdenking begon met een stille tocht, die vanaf 10.50 uur van het stadhuis/muziektheater startte en via het Meester Visserplein, Jonas Daniël Meijerplein en de Plantage Middenlaan naar het Wertheimpark ging

De herdenking begon rond 11.30 uur en zal tot ongeveer 12.15 duren. Bij het monument zullen Mark Rutte (minister-president), Eberhard van der Laan (burgemeester van Amsterdam), Jacques Grishaver (voorzitter Nederlands Auschwitz Comité) en Sally de Wijs (deelnemer NAC Polenreis 2016) spreken. De Jizkor- en kaddisj gebeden zullen worden uitgesproken door Rabbijn Menno ten Brink..

In de Tweede Wereldoorlog zijn naar schatting zo'n zes miljoen Joden en honderdduizenden Sinti, Roma, homo's en gehandicapten vermoord door de nazi's. Van de 140.000 Nederlandse Joden hebben er 102.000 de oorlog niet overleefd.

In de avonduitzending om 19.20 uur op NPO 2 blikt Rob Trip vanuit de Hollandsche Schouwburg met gasten terug op de herdenking en er is speciale aandacht voor de Wannsee-conferentie. Aan de Wannsee in Berlijn kwamen op 20 januari 1942 vijftien nazi-kopstukken en ambtenaren bij elkaar om de ‘definitieve oplossing van het Jodenvraagstuk’ te bespreken.