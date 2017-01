Politici willen harde reactie van Rutte op inreisverbod Trump

Een woordvoerder van Rutte heeft echter laten weten dat Rutte zondag niet op de kwestie zal ingaan, omdat het vandaag een dag van herdenken is, zo meldt RTL Nieuws zondag.

Reacties Nederlandse politici

Inmiddels hebben verschillende Nederlandse politici al gereageerd op het inreisverbod van Trump. Zo twitterde PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher zaterdagavond: 'Mensen weigeren op basis van geloof of geboorteplek is discriminatie. Een klap in het gezicht van onze vrije wereld.' Volgens D66-leider Alexander Pechtold is de maatregel van Trump 'absurd' en 'je reinste discriminatie'. Zowel Pechtold als GroenLinks-leider Jesse Klaver vinden dat het kabinet niet mag zwijgen, omdat het decreet van president Trump is gebaseerd op discriminatie op basis van geloof en afkomst.

SP-leider Emile Roemer liet al eerder via Twitter weten: 'Mensen weigeren. Niet om wat ze doen, maar om wat ze geloven. Waar is @MinPres als je 'm nodig hebt?' En GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver wil dat Rutte zich scherp uitspreekt tegen deze maatregel en ,,het voortouw neemt om samen met andere EU-landen een duidelijk statement te maken".

Alleen PVV-leider Geert Wilders was positief over Trump en zegt dat hij hetzelfde zou hebben gedaan. In een Engelstalige tweet laat hij weten dat een einde van de immigratie uit welk moslimland dan ook ''precies is wat we nodig hebben''. Ook in Nederland. 'Het is de enige manier om veilig en vrij te blijven', aldus Wilders. Wilders hoopt dat Trump ook Saudi-Arabië en andere islamitische landen aan de lijst toevoegt.