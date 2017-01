Dode bij aanrijding in Groningen

Bij een aanrijding tussen twee voertuigen in Groningen is zondagmiddag een persoon om het leven gekomen. Dit maakte een woordvoerder van de politie bekend aan Blik op Nieuws.

Beide voertuigen reden over de Paterswoldseweg en kwamen omstreeks 13:40 uur door nog onbekende reden met elkaar in botsing. Eén van de voertuigen reed hierna over een fietspad en kwam tegen een hekwerk tot stilstand.

De bestuurder van het voertuig wat van de weg raakte bleek zwaargewond te zijn. De bijrijder hiervan overleed op de plaats van het ongeval. De inzittende van de tweede auto raakte bij het ongeval niet gewond.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval een de identiteit van het slachtoffers.