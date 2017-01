Gewonde bij aanrijding in Meeden

Bij een ongeval op de Hereweg in Meeden is zondagochtend een automobiliste gewond geraakt. De vrouw botste door nog onbekende oorzaak tegen een boom.

De vrouw werd door omstanders uit haar voertuig gehaald. Ze werd opgevangen in een woning waar ze eerste hulp kreeg tot de ambulancedienst ter plaatse kwam. De vrouw werd even later met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Winschoten. De wagen raakte zwaar beschadigd en moest worden afgesleept. Door het ongeval is de doorgaande weg enige tijd afgesloten geweest.