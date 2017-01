Man aangehouden na mishandeling verkeersregelaar

Agenten hielden kort daarop een 45-jarige man uit Zwijndrecht aan.

De verkeersregelaar was bezig met zijn werk tijdens een rommelmarkt aan de Oranjepolderweg toen twee mannen in een personenauto met aanhanger de parkeerplaats opreden. De verkeersregelaar sprak de mannen in het voertuig aan en vroeg hen of de aanhanger ergens anders geparkeerd kon worden omdat deze voor overlast zorgde bij andere bezoekers. De bijrijder van de personenauto was het hier niet mee eens en zocht de confrontatie met de parkeerregelaar op. Die kreeg uiteindelijk een kopstoot van de man.

Getuigen van het incident hebben het kenteken genoteerd en de signalementen van de mannen aan de politie doorgegeven. Agenten zagen de mannen rond 09.45 uur rijden op de A20 ter hoogte van Rotterdam. De bijrijder, een 45-jarige man uit Zwijndrecht, werd voor deze mishandeling aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.