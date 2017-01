Brandend struikgewas in Boxtel snel door brandweer gedoofd

Zaterdagnacht is de brandweer rond 3.00 uur uitgerukt voor een buitenbrand aan de Kleine Beemd in Boxtel.

Een voorbijganger ontdekte het vuur in de bosschages en waarschuwde de brandweer. De brandweer wist het vuur snel te doven met water maar heeft vervolgens met een riek gecontroleerd of het vuur uit was.