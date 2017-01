Verklaring van minister-president Rutte en minister Koenders over inreisverbod VS

Verklaring luidt als volgt:

Nederland is ervan overtuigd dat vluchtelingen van oorlog en geweld een veilig heenkomen verdienen ongeacht hun afkomst of geloof. Deze opvatting blijven we uitdragen. Wij zijn alert op de mogelijkheid dat potentiële terroristen misbruik maken van asielprocedures. Veiligheidsdiensten hebben hier een belangrijke taak. Tegen deze achtergrond betreuren premier Rutte en minister Koenders van Buitenlandse Zaken het door de Verenigde Staten afgekondigde inreisverbod voor de inwoners van zeven moslimlanden. Zo’n inreisverbod wijzen we af.