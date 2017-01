Vader en dochter ernstig gewond bij aanrijding Vierpolders

Toen een 74-jarige man uit Vierpolders tegen half vijf in zijn bestelauto over de Middelweg reed, zag hij te laat dat een man en een meisje met een kruiwagen op de weg liepen. De twee voetgangers werden geschept. De auto belandde in de sloot. De bestuurder en zijn 71-jarige vrouw konden zelfstandig uit het voertuig komen. Op het moment dat de hulpdiensten arriveerden waren de aangereden slachtoffers niet aanspreekbaar. Het meisje is ter plaatse gereanimeerd. Zij en haar vader werden allebei met een spoedtransport overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Hij had niet gedronken. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het ongeval.