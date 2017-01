Man krijgt 380 euro boete voor klarinet spelen in de trein

Samen met zijn broer David (25) was hij op weg van Amsterdam naar zijn woonplaats Kampen toen medereizigers hem vroegen of hij wat op zijn klarinet wilde spelen. Nathan voldeed graag aan het verzoek, maar informeerde eerst bij de andere reizigers of zij er geen bezwaar tegen hadden. Toen dat niet zo bleek te zijn, ging Nathan klarinet spelen en zette zijn broer de box met begeleiding aan. Er werd klezmermuziek gespeeld, muziek die ook op Joodse bruiloften wordt gespeeld. Dit melden meerdere media maandag.

Bij de overstap op station Almere werd Nathan staande gehouden door een boa (buitengewoon opsporingsambtenaar). De politie wordt er ook bijgehaald en volgens David kreeg de muzikant een boete van 380 euro. De jongens missen hun aansluiting en omdat er geen treinen meer reden, moesten ze een vriend bellen die hen op het station oppikt, zo weet Omroep Flevoland. Nathan, die beboet is vanwege geluidsoverlast, is volgens zijn broer niet van plan de boete te betalen. weten.

Van het optreden in de trein gaat een filmpje rond op Facebook. Daarin bevestigen mensen ook dat ze geen moeite hadden met de klarinetspeler, De NS gaat het incident onderzoeken. De NS heeft als regel dat er voor optredens in de trein of op het station altijd vooraf toestemming gevraagd moet worden. Wat de ene reiziger als kunst ervaart kan een andere als bedelen of als overlast ervaren, aldus de NS.