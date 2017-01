Brand legt woonboerderij in as in Ooij

Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie

Ooij Een grote brand heeft zondagavond een woonboerderij aan de Erlecomsedam in het Gelderse Ooij in as gelegd.

Rond 21.00 uur brak de brand uit. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het pand. De brand dreigde over te slaan naar het nabijgelegen restaurant Oortjeshekken, maar dat kon door de brandweer worden voorkomen. Door de aanstraling sprongen wel enkele ramen van het restaurant. Door de brand viel de stroom in de nabije omgeving tijdelijk uit. De brand trok veel bekijks. De veiligheidsregio vroeg mensen op afstand te blijven. Bij de brand is niemand gewond geraakt. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.