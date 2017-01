Drie jongens (16 en 17) vervolgd in Tilburgse sextingzaak

Het Openbaar Ministerie gaat drie jongens vervolgen vanwege betrokkenheid bij een sextingzaak op scholen in Tilburg.

De verdachten zijn een 17-jarige jongen uit Waalwijk, een 16-jarige Tilburger en een 17-jarige jongen uit Poppel (België). Dit meldt onder meer Omroep Brabant. Een jaar geleden bleek dat er tientallen pikante foto's van minderjarige meisjes van het Vakcollege in Tilburg rondgingen op Instagram. De meisjes stuurden de foto's vaak naar hun vriendje of een jongen die ze leuk vonden. Het was niet de bedoeling dat deze foto's online zouden komen.

Kinderpornoteam

De politie kreeg van Instagram na een week de e-mailadressen van de personen achter de accounts. Toch kostte het de politie nog veel tijd om te achterhalen wie de foto's had verspreid. Daarvoor schakelde de politie een speciaal kinderpornoteam in, zo weet de omroep. Dat leidde tot vijf aanhoudingen, maar twee meisjes uit Tilburg bleken er niets mee te maken te hebben. Een van de jongens wordt verdacht van het verspreiden van seksueel getinte foto's, de andere twee jongens van belediging en smaad.