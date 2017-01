Gestolen hondjes Zorgboerderij aangetroffen

De politie heeft zondag omstreeks 20.15 uur in een woning in de Bredase wijk Tuinzigt een van de recent in Baarle Nassau gestolen hondjes aangetroffen. De 22-jarige bewoonster werd aangehouden op de verdenking van heling. Zij is vastgezet. Het onderzoek wordt voortgezet.