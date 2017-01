Meer inschrijvingen studenten op universiteiten, CDA nog niet tevreden

Het aantal eerstejaars bachelorsstudenten is bijna in alle sectoren op de universiteiten toegenomen.

De enige sector die minder populair is geworden is Taal en Cultuur. In vijf jaar tijd is het aantal studenten met 2,5 procent afgenomen. Het aantal eerstejaars op de universiteiten nam in de afgelopen vijf jaar met 12 procent toe. In 2016 begonnen zo'n 47316 studenten aan een universitaire opleiding. Op dit moment studeren zo'n 265.000 studenten aan een universiteit. Dat aantal was nog nooit zo hoog.

Buitenlandse studenten

Dit jaar trokken universiteiten acht procent meer studenten dan vorig jaar. Mede doordat veel buitenlandse studenten hierheen komen. (27 procent meer dan in 2015). De hogescholen telden vijf procent meer eerstejaars studenten dan vorig jaar. Dit meldt onder meer UT Nieuws. Volgens minister Bussemaker is er sprake van een herstel. In 2015 gingen er veel minder Nederlandse studenten naar het hoger onderwijs. Dit vanwege de invoering van het leenstelsel. De daling van het aantal studenten zou maar tijdelijk zijn, zo voorspelde minister van Onderwijs Jet Bussemaker. De toename van het aantal eerstejaars studenten wijst volgens de minister op een herstel.

Groei blijft achter

HBO's hebben daar een andere kijk op. Thom de Graaf, voorzitter van de koepel van hogescholen Vereniging Hogescholen, is niet tevreden. In de media zegt hij : 'De groei blijft helaas nog achter op de forse krimp van vorig jaar. Vooral de tegenvallende directe doorstroom als ook de blijvende daling van de VWO-instroom lijken hiervan de oorzaak te zijn.'

Ook het CDA is niet blij met de cijfers, zo schrijft nu.nl. CDA-Kamerlid Michel Rog in de krant: 'Minister Bussemaker probeert mooie sier te maken met de instroom van buitenlandse studenten op de universiteiten. Maar wat zij niet kan verhelen is dat sinds de invoering van het leenstelsel 13000-15000 scholieren en mbo'ers hebben afgezien van een studie in het hbo.'