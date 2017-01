Politie botst op A2 in achtervolging met gestolen auto

De politie heeft afgelopen nacht een 24-jarige man uit Eindhoven aangehouden nadat hij in Roermond een personenauto en enkele spullen uit een woning had gestolen.

Rond 02.00 uur kreeg de politie een melding van de autodiefstal op de Koningin Regentesselaan en ging een politiepatrouille ter plaatse. Daar bleek dat de auto door twee personen was gestolen welke een tijdje in een woning te gast waren geweest.

De verdachten hadden behalve de auto een tv en enkele persoonlijke spullen meegenomen. Bij het vluchten moest een getuige aan de kant springen om niet geraakt te worden. De politiemeldkamer verspreidde een signalement van de gestolen auto – een gele Seat Arosa – onder de patrouilles in de omgeving. Een patrouille van de Landelijke Eenheid zag de gestolen auto rijden en zette de achtervolging in daarbij ondersteund door een patrouille uit Weert.

Bij de afslag Weert-Noord op de A2 kwam het tot een botsing tussen een politieauto en de gestolen auto waarbij de politieauto beschadigd raakte. Niemand raakte gewond. Op de Eindhovensedijk in Weert stapten de twee verdachten uit de gestolen auto en renden weg. Na een achtervolging te voet wisten agenten de 24-jarige verdachte bestuurder aan te houden terwijl de bijrijder kans zag om te vluchten. Naar hem werd nog gezocht in de omgeving echter zonder resultaat, een onderzoek naar zijn verblijfplaats is opgestart. In de auto lagen de gestolen spullen waarna deze auto voor technisch onderzoek werd getakeld. De politie heeft de zaak verder in onderzoek.