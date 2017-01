Moeder laat haar kinderen (7 en 10) stelen

Gisteren kreeg de politie een melding van diefstal bij een kledingwinkel in Zaandam. De medewerkers hadden daar namelijk een winkeldievegge aangehouden. Bij de vrouw waren ook twee minderjarige kinderen (7 en 10) aanwezig. Toen de politie de camerabeelden bekeken bleek dat de vrouw de kinderen had ingezet bij de diefstal. In totaal had het drietal voor bijna 200,- euro aan goederen gestolen.

Omdat de kinderen nog niet strafrechtelijk vervolgbaar waren zijn deze niet aangehouden. De kinderen zijn overgedragen aan een ander familielid. De moeder is wel aangehouden. De recherche doet onderzoek in deze zaak. De politie heeft bij stichting Veilig Thuis (voormalig Jeugdzorg) een zorgmelding gemaakt.