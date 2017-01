Groot drugslab gevonden in rijtjeshuis in Bergen op Zoom

De politie heeft maandagochtend in de Fabritiusstraat in Bergen op Zoom een XTC-lab aangetroffen.

De bewoner van het huis is aangehouden. Door een anonieme tip kwam de politie het laboratorium op het spoor. Dit meldt Politie Roosendaal maandag. Het drugslab werd in een schuur bij een rijtjeshuis gevonden. Volgens de politie gaat het om een groot laboratorium. In het lab zijn meerdere grondstoffen aangetroffen, zo meldt Omroep Brabant. De 47-jarige bewoner is aangehouden.

De politie is bezig sporen in huis veilig te stellen. Ook is er een speurhond ingezet. Het huis is beveiligd met camera's.