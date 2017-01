Man (43) aangereden en meegesleurd op motorkap auto

Een 43–jarige Hagenaar werd in de nacht van zaterdag op zondag in Rijswijk na een aanrijding enkele meters op de motorkap van een auto meegesleurd. Dit meldt de politie maandag.

Het incident speelde zich af op de Laan van Hoornwijck. Even na middernacht stond het slachtoffer met zijn auto voor een verkeerslicht te wachten achter een grijze Volkswagen Golf met daarin enkele inzittenden.

De bestuurder van de Volkswagen stapte uit en maakte handgebaren naar de inzittenden van een auto naast hem. Nadat het verkeerslicht groenlicht uitstraalde haalde het latere slachtoffer het voertuig voor hem rechts in. Het slachtoffer stapte uit en wilde in gesprek gaan met de bestuurder van de Volkswagen.

Op motorkap meegesleurd

Deze bestuurder stapte snel in en reed weg waardoor het slachtoffer, dat op dat moment voor de Volkswagen stond, op de motorkap van de auto terecht kwam. Na enkele meters rolde het slachtoffer van de motorkap en kwam op het wegdek terecht. Ambulancepersoneel bracht de Hagenaar naar een ziekenhuis.

Aanhouding

In Utrecht hielden agenten drie inzittenden van de Volkswagen, 20, 21 en 22 jaar en afkomstig uit Utrecht, aan. De recherche onderzoekt de zaak en zoekt getuigen. Rechercheurs willen daarnaast graag in contact komen met de bestuurder van het voertuig dat naast de Volkswagen Golf stond te wachten voor het verkeerslicht en met personen die contact hebben gezocht met 112.

Getuigenoproep

Bent u getuige geweest van deze aanrijding of het u informatie die de recherche verder kan helpen? Neem dan contact op met de districtsrecherche Delft-Westland via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan M (Meld Misdaad Anoniem) via 0800-7000.