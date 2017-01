Vliegtuigje met 60 kg heroïne geland op vliegveld Teuge

Drugssmokkel vliegtuig

Op vrijdag 20 januari kreeg de politie van de Britse autoriteiten door dat een klein vliegtuig met mogelijk verdovende middelen onderweg was naar Nederland. De Koninklijke Marechaussee en de politie werden in kennis gesteld.

Twee koffers heroïne

Op vliegveld Teuge landde het vliegtuig waarna de bemanning en het vliegtuig werden gecontroleerd. Hierbij zette de politie ook een drugshond in. In het vliegtuig zijn twee koffers met heroïne aangetroffen met een gezamenlijk gewicht van 60 kilo. De mannen, in de leeftijd van 28 en 30 jaar, uit Duitsland werden ingesloten voor verhoor. De politie heeft de zaak in onderzoek.