Tieners aangehouden voor misbruik 35-jarige vrouw

Woensdag 23 november werd een vrouw ernstig misbruikt in haar auto die geparkeerd stond aan de Bokelweg in Schiedam. Na intensief onderzoek zijn maandagochtend drie jonge Rotterdammers aangehouden, één van 16 en twee van 15 jaar oud.

Het was even na zeven uur ’s avonds toen de 35-jarige vrouw op de Bokelweg werd misbruikt in haar auto door drie jongemannen. Op camerabeelden was te zien dat er rond die tijd verschillende mensen langsrijden en lopen. Die beelden zijn zo snel mogelijk gedeeld via de opsporingsprogramma’s Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht.

Mede dankzij de hulp van getuigen die zich meldden na deze programma’s heeft de politie maandag 30 januari de drie verdachten aan kunnen houden. Het slachtoffer laat weten heel blij en enorm opgelucht te zijn. De drie jongens worden vermoedelijk woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.