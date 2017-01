Man (42) ontsnapt na ontvoering Vriezenveen

Twee aanhoudingen in Geesteren

Maandagmiddag rond 12.45 uur kwam er een 42-jarige man bij een bedrijf aan De Zuivering in Vriezenveen. De man vertelde dat hij zojuist was ontsnapt nadat hij was ontvoerd. De politie werd gewaarschuwd en deze is onmiddellijk een onderzoek gestart. Even later werden twee mannen aangehouden bij een bedrijf aan de Lutkeberg in Geesteren.

In bus ontvoerd

De man verklaarde dat hij onder bedreiging van wapens was gekneveld en achter in een bus werd vervoerd. Hij heeft kans gezien om zichzelf te bevrijden en alarm te slaan. De politie is momenteel bezig met het doorzoeken van een pand. Tevens worden de aangehouden mannen als de ontvoerde man nader gehoord.