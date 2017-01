Sylvana Simons heeft genoeg steunverklaringen voor deelname verkiezingen

Sinds zondag heeft de partij genoeg steunverklaringen om mee te doen in zestien van de twintig kiesdistricten. De partij hoop maandag ook de laatste steunverklaringen in der vier andere districten binnen te halen. Dat zijn Overijssel, Drenthe, Friesland en Limburg. Dit schrijft het AD maandag. Mede-oprichter van de partij, Ian van der Kooye, zegt tegen de krant: 'We hopen maandag ook Zeeland, Drenthe, Friesland en Overijssel binnen te halen. Dan kan heel Nederland op ons stemmen.'

Tot vandaag (maandag 30 januari) hadden nieuwe politieke partijen de tijd om steunverklaringen te verzamelen. Om aan de verkiezingen mee te doen, moet een partij 30 steunverklaringen per kiesdistrict binnen hebben. Afgelopen zaterdag werd al wel duidelijk dat van de 66 nieuwe partijen die zich bij de Kiesraad hebben aangemeld - een record - zeker de helft die drempel niet haalt.