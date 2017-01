Verkeersongeval met bromfiets Bestseweg Liempde

Aldaar stond een bromfiets op de rijbaan en de berijder, vermoedelijk een vrouw, is met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Over de ernst van de opgelopen verwondingen is niets bekend evenals de toedracht van het ongeval.

Of er nog een ander voertuig bij betrokken is geweest of dat de vrouw zelfstandig is gevallen is niet bekend. De bromfiets is door de politie overgebracht naar het bureau in Boxtel.