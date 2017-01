Man aangehouden na achtervolging in Roosendaal

De achtervolging van een personenauto is rond 01.30 uur, in de nacht van maandag op dinsdag, gestopt met de aanhouding van een 20-jarige man uit Roosendaal. Waarom de man er vandoor ging voor de politie is nog niet duidelijk. Hij is aangehouden en wordt vandaag gehoord.

Agenten zagen de auto vanaf de parkeerplaats aan de Ferdinand Bolstraat in Roosendaal de Jan Vermeerlaan op rijden. Zij gaven de bestuurder een stopteken, maar deze ging er meteen met hoge snelheid vandoor. De agenten zijn de auto gevolgd via de Burgemeester Freijterslaan, de Rubenslaan, de Jacob van Ruijsdaelstraat, de Anthony van Dijckstraat en de Gerard Doustraat. Daar had de auto zoveel schade opgelopen dat hij niet meer verder kon rijden. De bestuurder ging er vervolgens te voet vandoor. Na een korte achtervolging door een van de agenten kon de man worden aangehouden op dezelfde parkeerplaats als waar hij het eerst was gezien, in de Ferdinand Bolstraat.

De agenten zagen dat hij tijdens zijn vlucht diverse goederen weggooide. Het bleek te gaan om mobiele telefoons, drie in totaal. Deze zijn door de agenten meegenomen naar het bureau. De man is overgebracht naar het politiecellencomplex in Breda. Het rijbewijs van de man is ingenomen omdat hij de maximaal toegestane snelheid fors overschreed tijdens de achtervolging. Hij is aangehouden voor het negeren van een stopteken en het veroorzaken van gevaar op de weg. De auto waarin de 20-jarige Roosendaler reed is weggesleept door een takelbedrijf.