Geen contant geld meer in GVB bussen

In de nacht van 31 januari op 1 februari 2017 kan er niet meer met contant geld een kaartje worden gekocht aan boord van de nachtbussen van de Amsterdamse stadsvervoerder GVB. Per 26 maart van dit jaar kan er in geen enkele van de circa 200 GVB bussen meer met cash worden betaald. De opdrachtgever van GVB, de Vervoerregio Amsterdam heeft hier vorige week mee ingestemd.

Cashloos openbaar vervoer in de hoofdstad

GVB werkt sinds vorig jaar, samen met de andere vervoerders in de regio, hard aan het invoeren van een cashloos openbaar vervoer in de hoofdstad. Een serie overvallen op busbestuurders begin 2016 was aanleiding om door te pakken met de al bestaande sectorbrede distributiestrategie. Die strategie is gericht op stimuleren van de kaartverkoop ‘aan de wal', dus bij kaartautomaten en voorverkooppunten in de stad (winkels, hotels en servicebalies) en op luchthaven Schiphol. Het contant afrekenen van kaartjes aan boord van een voertuig kan immers zorgen tot oponthoud bij de halte. De snelste manier om te reizen in het openbaar vervoer is en blijft voorlopig het reizen op saldo via de OV-chipkaart.

Direct ingrijpen

De serie busovervallen was voor GVB reden om direct in te grijpen en de contante betaling van kaartjes in tram en bus zo snel mogelijk te beëindigen. De verkoop van dag- en kinderkaarten is begin 2016 al van de bus gehaald. Tegelijk begon GVB meteen met het inbouwen en testen van pinapparaten in alle 200 bussen. Mochten reizigers toch vergeten zijn om aan de wal een kaartje te kopen of onvoldoende saldo op hun OV-chipkaart hebben, dan kan er worden betaald met pinpas of creditcard. Op 1 januari 2018 moet het gehele openbaar vervoer in Amsterdam cashloos zijn. Afstemming met de andere vervoerders in de regio is in de aanloop naar deze datum van groot belang.

Extra maatregelen

Voor de nachtreizigers, die als eerste niet meer met contant geld kunnen betalen, neemt GVB een aantal maatregelen. Mobiele serviceteams zullen de eerste periode 's nachts aanwezig zijn op een aantal drukke haltes zoals zoals CS IJ-zijde, Rembrandtplein en Leidseplein, onder meer om reizigers te informeren over voorverkoopmogelijkheden.