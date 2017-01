FNV: Thuiszorgmedewerkers Haarlem in actie

Thuiszorgmedewerkers van zorgorganisatie Amstelring voeren dinsdagmiddag in Haarlem actie tegen de overgang naar Tzorg. Het is de bedoeling dat vierhonderd medewerkers van Amstelring overgaan naar Tzorg, terwijl er nog veel onduidelijk is en de werknemers zelf geen inspraak over deze overgang hebben gehad.

Bestuurder Wim van der Hoorn van FNV Zorg & Welzijn zegt over deze overgang: ‘De mensen gaan al over naar Tzorg, terwijl het onduidelijk is of dit tegen gelijke arbeidsvoorwaarden gebeurt. Ook is onduidelijk of de Wet Overgang Ondernemingen geldt. Daarnaast is deze overgang nog niet goedgekeurd door de OR van Amstelring en niet door de vakbonden. Dit is een absolute verkeerde manier van handelen.’

Eisen medewerkers

De medewerkers willen weten waar zij aan toe zijn. Zowel Amstelring als Tzorg hebben volgens het FNV mooie beloften gedaan over onder meer het behoud van arbeidsvoorwaarden. De thuiszorgers willen dat deze beloften zwart-op-wit komen te staan in een overeenkomst met de vakbonden. Ze willen dat er per direct wordt gestopt met de overgang van personeel en zij willen volledig betrokken worden bij de keuze van de overnamepartij.