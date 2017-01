Eigenaar restaurant beroofd van dagopbrengst in Javastraat

Bij een overval op de Javastraat in Amsterdam is maandagavond omstreeks 22.00 uur de eigenaar van een restaurant beroofd van de dagopbrengst. Volgens de politie zijn de daders de eigenaar vanaf het restaurant gevolgd en vervolgens in de Javastraat beroofd.

De eigenaresse van het restaurant droeg de dagopbrengst bij zich in een plastic tas. Deze tas is met geweld door één van de mannen bij haar weggerukt. Beide daders zijn er op een scooter vandoor gegaan en over het Javaplantsoen richting het Flevopark gevlucht.

Getuigen

De politie zoekt getuigen die mogelijk iets kunnen vertellen over deze overval en de vluchtroute van de daders. Zij kunnen contact opnemen op 0900-8844 of meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Men kan via het tipformulier beeldmateriaal ter beschikking stellen van de politie.