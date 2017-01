Onderzoek naar vermeende illegale huwelijken levert niets op

Naar aanleiding van een uitzending in oktober 2016 van het SBS6-programma ‘Undercover in Nederland’ heeft het Openbaar Ministerie onderzoek gedaan naar het sluiten van vermeende illegale religieuze huwelijken in de Al-Raza moskee in Almere.

Het onderzoek richtte zich op het sluiten van religieuze huwelijken terwijl de betrokken partijen niet voor de burgerlijke stand getrouwd zijn. Uit dit onderzoek zijn geen strafbare feiten naar voren gekomen.

In de genoemde uitzending was te zien dat de voorzitter van de moskee leek te willen meewerken aan het sluiten van een religieus huwelijk, ook al was het hem duidelijk dat er geen burgerlijk huwelijk was voltrokken. Omdat de daadwerkelijke voltrekking van dit religieuze huwelijk niet heeft plaatsgevonden, is er echter geen sprake van een strafbaar feit.

Mede naar aanleiding van meldingen in een anonieme brief heeft het Openbaar Ministerie nader onderzoek gedaan naar de werkwijze van de moskee. Hieruit is niet gebleken dat er eerder religieuze huwelijken zijn gesloten zonder dat daar een burgerlijke huwelijk aan vooraf is gegaan. Het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek gesloten.