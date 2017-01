20 jaar cel voor verdachten liquidatie IJsselstein

Twee 23-jarige mannen uit Rosmalen en Vianen, zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor een liquidatie in IJsseltijn. Samir Erraghib werd vorig jaar op klaarlichte dag geliquideerd terwijl zijn dochtertje naast hem in de auto zat.

Kille afrekening

De rechtbank oordeelt op basis van verschillende getuigenverklaringen en het aangetroffen DNA-materiaal dat de verdachten de daders zijn van de schietpartij. De mannen hadden beiden een vuurwapen bij zich, waaronder een groot automatisch vuurwapen. Ze droegen een bivakmuts en zwarte regenpakken, met handschoenen vast getapt aan de mouwen. De rechtbank oordeelt op grond van de uitvoering dat het hier gaat om een kennelijk goed voorbereide kille afrekening of huurmoord.

Celstraf van aanzienlijke duur

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank onder andere gekeken naar de ernst van het feit. De mannen lieten zich niet weerhouden dat het 7-jarige dochtertje van Erraghib naast hem zat en ook in levensgevaar is geweest. Nadat het meisje in paniek haar moeder riep is de vrouw van het slachtoffer nog in een vergeefse poging met Erraghib naar het ziekenhuis gereden. Dit alles heeft een onuitwisbare indruk gemaakt op de vrouw en het dochtertje, zoals ook bleek uit de slachtofferverklaringen. Ook neemt de rechtbank mee dat de moord plaatsvond op klaarlichte dag, midden in een woonwijk.