Nabestaanden geschokt door brief aan Trump om nieuw onderzoek MH17

De nabestaanden van de vliegramp met de MH17 hebben geschokt gereageerd op een brief die door kandidaat-Kamerlid Thierrie Baudet (Forum voor Democratie) is gestuurd naar de nieuwe president van de Verenigde Staten Donald Trump.

Baudet stuurde volgens de Volkskrant de brief op 24 november 2016 naar Trump, vlak nadat de overwinning van Trump bekend was. De brief is mede ondertekend door 25 andere personen, waaronder de hoogleraren Kees van der Pijl en Karel van Wolferen.

De brief zou een initiatief zijn van de Duitse journalist Billy Six. Deze is van menig dat de Russen niets te maken hebben met het neerhalen van de MH17. Hij stelt alles in het werk te stellen om de betrouwbaarheid van de onderzoeken van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het Joint Investigation Team te beschadigen.

Baudet zegt dat hij niet vindt dat de Russen er niets mee te maken hebben, maar omdat sommige aspecten van het onderzoek opmerkelijk zijn. Tevens laat hij weten dat het teken van de brief een privékwestie is en het geen campagne materiaal is voor het Forum voor Democratie.

De Stichting Vliegramp MH17 laat via Evert van Zijtveld weten de actie van Baudet af te keuren. ‘'De stichting en daarmee de nabestaanden hebben geen behoefte om een speelbal te worden in allerlei propagandatheorieën’, aldus Van Zijtveld.