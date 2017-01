Demonstratie tegen Trump op Museumplein bij Amerikaans Consulaat

De demonstranten staan met protestborden voor het Amerikaanse Consulaat. Bij het protest zijn er ongeveer honderd mensen aanwezig. Op de protestborden valt onder andere te lezen: 'Ban guns not people', 'Trump Psychopath', 'All are welcome in America, Love Conquers Trump' en 'love is the answer'.